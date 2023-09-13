Петербуржцам рассказали о новом правиле платной парковки

В Санкт-Петербурге жители получили возможность оставлять автомобиль в зоне платной парковки и заплатить ровно столько, сколько в ней простояли. Однако такая возможность будет действовать только со второго часа.

Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

В Северной столице стоимость одной минуты стоянки со второго часа платной парковки для мопедов и мотоциклов составляет 65 копеек. Для легковых автомобилей на 2 копейки дороже. Водителям других транспортных средств придется платить за парковку 3 рубля 30 копеек, сообщает телеканал Санкт-Петербург.

Директор городского Центра управления парковками Санкт-Петербурга Михаил Курдяев заявил, что автомобилист спустя час может продлить стоянку на 15 минут или сразу оплатить 2 часа и вернуть часть денег.

Он напомним, что если человек оплатил 1,5 часа, то потом нельзя продлить время по окончании парковочной сессии. Ее придется запустить заново или дойти до паркомата.