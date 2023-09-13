Петербуржцам рассказали о новом правиле платной парковки

В Санкт-Петербурге жители получили возможность оставлять автомобиль в зоне платной парковки и заплатить ровно столько, сколько в ней простояли. Однако такая возможность будет действовать только со второго часа.

Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

В Северной столице стоимость одной минуты стоянки со второго часа платной парковки для мопедов и мотоциклов составляет 65 копеек. Для легковых автомобилей на 2 копейки дороже. Водителям других транспортных средств придется платить за парковку 3 рубля 30 копеек, сообщает телеканал Санкт-Петербург.

Директор городского Центра управления парковками Санкт-Петербурга Михаил Курдяев заявил, что автомобилист спустя час может продлить стоянку на 15 минут или сразу оплатить 2 часа и вернуть часть денег.

Он напомним, что если человек оплатил 1,5 часа, то потом нельзя продлить время по окончании парковочной сессии. Ее придется запустить заново или дойти до паркомата.

Новости Петербурга платная парковка цена