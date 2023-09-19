На улице Евдокима Огнева жителя Волгоградской области с судимостями задержали за смертельный удар гостя ножницами

В Невском районе распитие спиртного закончилось для одного из гостей смертью. Еще одного участника застолья, имеющего букет судимостей (в том числе и за убийство) задержали в качестве подозреваемого.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 18 сентября около половины четвертого вечера в полицию обратилась 36-летняя горожанка, которую в злополучную квартиру пригласил покойный. Женщина пояснила, что они вместе с бывшим сожителем пришли в гости, но в какой-то момент она ушла спать, а когда проснулась, увидела знакомого в луже крови.

В квартиру на улице Евдокима Огнева прибыли правоохранители и подтвердили факт смерти 53-летнего мужчины. На теле погибшего зафиксировали множественные ранения.

Почти сразу же в снимаемой квартире дома на той же улице задержали подозреваемого в убийстве. Им стал 41-летний житель Волгоградской области, который в прошлом уже привлекался к ответственности за аналогичное преступление и нанесение вреда здоровью. По версии следствия, мужчина, находясь в гостях, распивал спиртное с экс-сожителем заявительницы. Между собутыльниками вспыхнул конфликт, а затем подозреваемый ножницами убил оппонента, который также находился в гостях.

Задержанный также получил травмы. С ушибленной раной темени и травмой руки его в удовлетворительном состоянии доставлен в скорою, после этого мужчина проследовал в отделение полиции.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Злоумышленника отправили в ИВС.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Северной столице гость жестоко избил сонного хозяина квартиры.