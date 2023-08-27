Не стоит засыпать первым: в Петербурге «гость» избил хозяина квартиры

Засыпать первым во время распития спиртных напитков может привести не только к пропуску интересных событий, но и несет определенную опасность. Это подтвердил житель Пискаревки на собственной шкуре.

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Однажды он пригласил пожить у себя своего бездомного приятеля. Мужчины отдыхали и распивали алкогольные напитки, но хозяин недвижимости ушел спать.

Его приятель отправился за добавкой, но вернулся не один. Будить хозяина квартиры не стали, он проснулся сам от ругани и звуков драки.

Приятелю после потасовки пришлось вызвать скорую и его увезли, после чего буйный «гость» напал на хозяина квартиры и «отключил» его до утра. Мужчину разбудили сотрудники полиции, которые прибыли на место и приняли заявление на поимку обидчика.

Ранее Санкт.Петербург.ру сообщал, что в Петербурге был задержан подозреваемый в деле об убийстве 20-летней давности.