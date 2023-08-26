Убежать не удалось: правоохранители задержали подозреваемого в деле 20-летней давности

Подозреваемый в деле об убийстве 20-летней давности в Адмиралтейском районе был найден. Задержанный дал признательные показания.

фото: pxhere

Преступление произошло в 2003 году в Адмиралтейском районе, тогда был найден труп 45-летней женщины с колотым ранением в грудь и шею. Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (Убийство).

Однако преступник не был установлен, и следователь приостановил дело в 2004 году. Однако 24 августа 2023 года было возобновлено производство по данному инциденту.

В результате в тот же день был задержан 54-летний мужчина, гражданин РФ. Он дал признательные показания.

На данный момент ему не была избрана мера пресечения по причине истечения сроков давности для привлечения к уголовной ответственности.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Ленинградской области был найден тайник с более 11 килограммов наркотических веществ.