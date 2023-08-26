Необычные строители: в Ленобласти правоохранители обнаружили более 11 килограммов наркотических веществ

Строительные мешки с необычным содержимым были обнаружены во Всеволожском районе Ленинградской области. Прибывшие на место правоохранители изъяли более 11 килограммов наркотических веществ.

Фото: phere

В одном километре от трассы А-181 был найден тайник, в котором находилось два зеленых строительных мешка. Однако внутри вместо смесей оказались множество полиэтиленовых пакетов с прессованными брикетами.

Сотрудники правоохранительных органов отправили прессованные брикеты на экспертизу, которая показала, что это наркотические вещества. В обще сумме сотрудники изъяли 11 462, 8 граммов вещества.

На данный момент видеться расследование и поиск владельцев этих мешков. Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 УК РФ и части 5 статьи 228.1 (Покушение на незаконные приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку наркотических средств в особо крупном размере).

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