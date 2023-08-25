В Ленобласти мужчина вылетел на встречку и попал в смертельное ДТП

В Кировском районе Ленобласти 29-летний мужчина не справился с управлением и вылетел на встречку, где столкнулся с 61-летним автомобилистом. Более молодой участник дорожного движения скончался от полученных травм.

Фото: Baltphoto

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в четверг, 24 августа, в полицию поступило сообщение о том, что на 140 километре трассы «Санкт-Петербургское Южное полукольцо — Кировск – Мга – Гатчина — Большая Ижора» 29-летний мужчина за рулем Hyundai вылетел на встречку и столкнулся с другим автомобилем.

В результате столкновения 29-летний от полученных травм скончался на месте происшествия. Второму водителю потребовалась госпитализация в тяжелом состоянии.

Правоохранители установили, что погибший 11 раз нарушал ПДД в 2023 году. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что во Всеволожском районе пожилая женщина стала жертвой ДТП. На велосипеде она ехала по автомобильной дороге «Станция Магнитная – поселок имени Морозова».