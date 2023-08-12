Пожилая велосипедистка погибла в ДТП на дороге в сторону поселка имени Морозова

Во Всеволожском районе пожилая женщина стала жертвой ДТП. На велосипеде она ехала по автомобильной дороге «Станция Магнитная – поселок имени Морозова». По той же трассе двигался автомобиль марки Volkswagen Caravelle, который сбил ее. От полученных травм 72-летняя пенсионерка скончалась на месте.

Фото: Pxhere

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, за рулем иномарки был 45-летний мужчина, который уже привлекался к административной ответственность за нарушения правил дорожного движения. Только в 2023 году он нарушил их девять раз.

Правоохранители выслушали участника ДТП, после чего отпустили. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о гибели 78-летней пенсионерки в ДТП на трассе «Нарва». Пожилая женщина находилась на пассажирском сидении, когда в машину врезался другой автомобиль.