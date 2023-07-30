Пенсионерка погибла в ДТП на трассе «Нарва»
В Волосовском районе Ленинградской области, на трассе «Нарва», женщина 29 лет не справилась с управлением автомобилем и врезалась в другую машину. Итогом ДТП стала гибель 78-летней пожилой женщины, которая ехала на пассажирском сидении второго авто.
Выехавшая на встречную полосу молодая женщина вела автомобиль Chery Tiggo. После случившегося она доставлена в больницу в тяжелом состоянии. Другим участником ДТП стал 57-летний мужчина на Citroen Berlingo. На его пассажирском сидении находилась пенсионерка, которая оказалась жертвой случившейся аварии, сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области в Telegram-канале.
По факту ДТП проводится проверка. Также устанавливаются подробности и обстоятельства произошедшего.
Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о наезде на пешеходов в Стрельне. Регулярно нарушающий ПДД пенсионер наехал на пожилую женщину и ребенка.