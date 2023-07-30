Злостный нарушитель ПДД пенсионного возраста сбил женщину и ребенка в Стрельне

В Петродворцовом районе 79-летний пенсионер сбил пожилую женщину и ребенка. Ранее он пять раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Как стало известно Сакнт-Петербург.ру, пенсионер на Мерседесе наехал на 62-летнюю женщину четырехлетнего ребенка в Стрельне. Пострадавшие госпитализированы в медицинские учреждения. У женщины зафиксирован ушиб грудной клетки – ее состояние оценивается как средней тяжести. У мальчика врачи подозревают закрытый перелом левого бедра. Он также находится в состоянии средней тяжести.

Совершивший наезд на пешеходов мужчина только в 2023 году пять раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД по части 2 статьи 12.9 КоАП РФ (превышение установленной скорости движения).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что задержанный после смертельного ДТП в Колпино оказался ранее судим за убийство.