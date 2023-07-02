Задержанный после ДТП в Колпино оказался уже ранее судим

Подозреваемый, которого задержали после смертельной аварии в Колпино оказался ранее судимым за убийство.

Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Подогреваемый совершении смертельного ДТП в Колпино оказался уголовником. Мужчина ранее был неоднократно судим. В частности, за хищение и причинение вреда здоровью и даже за убийство. Об этом сообщает «МК в Питере».

Напомним, 1 июня на Пролетарской улице лихач на Mazda сбил двоих молодых людей. В этот момент пешеходы переходили дорогу по зебре. В результате один из них скончался от полученных травм на месте, а другой был в тяжелом состоянии доставлен в больницу. У 19-летнего пострадавшего диагностировали многочисленные травмы. В том числе переломы ног и позвоночника.

После инцидента водитель бросил автомобиль и подался в бега. Правоохранители задержали 36-летнего подозреваемого спустя 40 минут.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека).