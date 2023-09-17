В Госдуме заявили, что у российских ютуберов нет будущего

Замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин рассказал о будущем российских контентмейкеров на платформе YouTube. По его словам, там у них будущего нет.

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Антон Горелкин рассказал, что в Государственной думе РФ мнение депутатов о запрете видеохостинга YouTube разделились. В настоящее время блокировка платформы принесет больше вреда, чем пользы, сообщает Петроград.

Горелкин заявил, что в стране необходимо разрабатывать собственную площадку для контентмейкеров, так как, по его словам, YouTube остается русофобской площадкой.

Депутат добавил, что у отечественных контентмейкеров нет будущего в этом видеохостинге, так как будущие действия руководства платформы непредсказуемы.

Напомним, что в Санкт-Петербурге предложили «замораживать» водительское удостоверение из-за наличия минимум десяти неоплаченных штрафов. С такой инициативой выступил депутат Законодательного собрания Павел Крупник.