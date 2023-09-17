В Петербурге атмосферный фронт принесет облачную погоду и кратковременные дожди

Санкт-Петербург в конце недели окажется под влиянием холодного атмосферного фронта, который принесет облачную погоду и усилит ветер. Во второй половине дня пройдут кратковременные дожди.

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В воскресенье, 17 сентября, в культурной столице погода сформируется под влиянием атмосферного фронта. В городе ожидается облачная погода и усиленный ветер, во второй половине дня возможны дожди, сообщает в своем телеграм-канале ведущий специалист центра “Фобос” Михаил Леус.

Отметим, что температура воздуха поднимется до +18…+20 градусов, в городах Ленобласти — от +16 до +21 градуса.

Леус добавил, что в начале следующей недели не будет осадков и похолодает до +14…+16 градусов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Санкт-Петербурге жителей предупреждают об ухудшении погодных условий. Так, в последний день неделе порывы ветра могут достигать скорости до 20 метров в секунду.