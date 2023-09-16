В Петербурге появились ежедневные рейсы до Лаппеенранту
В Санкт-Петербурге выросло количество автобусных рейсов до Лаппеенранту. Организацией перевозок занимается транспортная компания Ecolines. Теперь машины будут перевозить пассажиров ежедневно.
Европейская компания Ecolines приняла решение увеличить количество автобусных рейсов из города на Неве в Лаппенранту. Билеты на этот рейс уже появились на официальном сайте перевозчика, сообщает МК в Питере.
Отметим, что из культурной столицы автобусы будут выезжать в Финляндию в 07:30. Обратный рейс в Петербург запланирован в 18:05.
Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что еще одну партию новеньких автобусов поставят в Северную столицу до начала весны следующего года. В общей сложности Петербург получит 348 единиц транспорта для комфортной перевозки пассажиров. Горожанам напомнили, что в этом году Петербург уже закупил больше 370 автобусов большого и особо большого класса российского, а также белорусского производства.