В Петербурге появились ежедневные рейсы до Лаппеенранту

В Санкт-Петербурге выросло количество автобусных рейсов до Лаппеенранту. Организацией перевозок занимается транспортная компания Ecolines. Теперь машины будут перевозить пассажиров ежедневно.

Фото: Baltphoto/ Анатолий Климов

Европейская компания Ecolines приняла решение увеличить количество автобусных рейсов из города на Неве в Лаппенранту. Билеты на этот рейс уже появились на официальном сайте перевозчика, сообщает МК в Питере.

Отметим, что из культурной столицы автобусы будут выезжать в Финляндию в 07:30. Обратный рейс в Петербург запланирован в 18:05.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что еще одну партию новеньких автобусов поставят в Северную столицу до начала весны следующего года. В общей сложности Петербург получит 348 единиц транспорта для комфортной перевозки пассажиров. Горожанам напомнили, что в этом году Петербург уже закупил больше 370 автобусов большого и особо большого класса российского, а также белорусского производства.