Специалисты МегаФон учат смартфоны и умные часы работать друг без друга

Технологию использования умных часов отдельно от смартфона практикуют эксперты МегаФона. В настоящий момент услуга доступна в пяти регионах России.

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Теперь с помощью маленького девайса на руке можно будет позвонить другу, переписываться и выходить в Сеть даже тогда, когда под рукой нет смартфона. Очень удобна эта функция еще и тогда, когда средство связи внезапно разрядилось.

Новая технология позволяет присоединить умные часы к основному номеру на мобильном, а затем использовать связь в рамках единого тарифа и счета. Таким образом, заводить новый номер или синхронизировать аксессуар со смартфоном больше не потребуется, сообщили в пресс-службе компании.

Директор департамента по развитию МегаФона Игорь Глебов заметил, что иметь разные номера телефонов на каждое устройство достаточно неудобно, поэтому и была разработана услуга, которая свяжет смартфон и часы c eSIM. Сейчас новинку могут опробовать жители Тулы, Пензы, абоненты в Чебоксарах, Орле и Саратове.

Постепенно услугу введут и в другие регионы России. Интересно, что похожая технология используется мобильными операторами в странах Азии, Европы, Австралии, Ближнего Востока, а также Северной и Южной Америки.