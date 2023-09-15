Самозанятые в Петербурге смогут набрать займов на 500 тысяч рублей

В Санкт-Петербурге разрабатываются новые меры поддержки для предпринимателей. В частности, одним из таких условий стали льготные займы.

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Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков в своем Telegram-канале отметил, что малый и средний бизнес теперь может рассчитывать на получение кредитов до 500 тысяч рублей. Выплатить эту сумму с небольшим процентом можно будет за два года.

Беззалоговые займы от 50 до 500 тысяч рублей предлагает бизнесменам «Фонд микрофинансирования субъектов». Такие кредиты выдаются под 3% годовых на срок от трех месяцев до двух лет.

Таким образом, в Петербурге поддерживают самозанятых. Помощь этой группе граждан оказывается в рамках нацпроекта проекта «Малое предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы». Предполагается, что самозанятость имеет огромный потенциал для развития.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что жители Северной столицы и москвичи больше других россиян вовлечены в малый и средний бизнес.