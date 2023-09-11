Петербуржцы и москвичи больше других россиян вовлечены в малый и средний бизнес

Санкт-Петербург встал на вторую строчку рейтинга вовлеченности населения в малый и средний бизнес. Замкнули список Ингушетия, Карачаево-Черкесия и Чукотка.

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По итогам исследования специалистов, больше всего бизнесом интересуются москвичи, а следом за ними — петербуржцы. Тройку лидеров замыкает Новосибирская область, сообщают РИА Новости.

Отмечается, что в каждом из трех перечисленных регионов на предприятиях малого и среднего бизнеса работает больше половины от общей численности занятых в экономике. На долю таких граждан в сумме приходится примерно 25% от общего числа занятых в этой сфере по России.

Уточняется, что уровень развития бизнеса и степень вовлеченности населения в эту сферу зависит от социально-экономической ситуации в регионе, а также развития инфраструктуры и рынка труда. Кроме того, немаловажную роль играют платежеспособность населения и тарифы на энергоресурсы.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что власти Северной столицы в 2023 году зачастили с жалобами на бизнес в суд.