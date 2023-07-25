Петербургские власти в 2023 году зачастили с жалобами на бизнес в суд

Смольный стал чаще решать проблемы с бизнесом в суде. Так, число исков увеличилось почти в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом.

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Оказалось, что чаще всего до суда дело доходить из-за задержек по арендной плате, неустоек со стороны бизнеса и необоснованных обогащений. В общей сложности Комитет имущественных отношений Петербурга за первое полугодие подал в арбитражный суд 738 исков, — это почти в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 2022 года, сообщает Neva.Today.

Одновременно с этим комитет стал чаще выступать и в роли ответчика. Число дел увеличилось с 126 до 201.

С начала года ведомство приняло участие в больше чем тысяче споров. В прошлом году за первые шесть месяцев насчитывалось 718 таких мероприятий.