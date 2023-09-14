Лужский мясокомбинат по решению суда официально признали банкротом

АО «Лужский комбинат» был признан несостоятельным и стал банкротом. В общей сложности предприятие должно отдать кредиторам примерно 1,9 миллиардов рублей.

Фото: Baltphoto/Вероника Овсянникова

Решение о банкротстве принял Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти. В результате было открыто конкурсное производство сроком на полгода.

Согласно материалам дела, общая сумма задолженности предприятия составила 1,9 миллиардов рублей. После объявления Лужского комбината банкротом суд также остановил процедуру наблюдения, которую ввели еще весной из-за долгов по кредитам, налогам и зарплате.

Предприятие уже давно находится не в лучшей ситуации. Проблемы начались еще во времена его на тот момент основного акционера, которым являлся АО «Рассвет». Последнюю за долги передали Россельхозбанку, но в августе 2021 года она обанкротилась.

Позже Лужский мясокомбинат должен будет отдать Россельхозбанку 1,5 миллиарда рублей. А осенью 2022 года собственником комплекса станет компания «Трансагро». У нее были планы на предприятие, которым, к сожалению, не суждено было осуществиться.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что рыбоперерабатывающий комбинат Северно столицы признан банкротом.