Петербургский рыбоперерабатывающий комбинат признан банкротом

У петербургского рыбоперерабатывающего комбината нет денег, чтобы расплатиться с долгами, поэтому кредиторы продадут его имущество.

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Рыбообрабатывающий комбинат «РОК-1» признали банкротом. Его имущество продадут, чтобы расплатиться с кредиторами.

В суд на банкротство петербургский комбинат подал в ноябре прошлого года. Тогда у крупнейшего рыбопереработчика накопилось почти 1,5 млрд рублей долгов перед поставщиками и почти 17 млн рублей перед собственными сотрудниками.

За полгода к организации направили свои претензии уже 42 кредитора. Общая сумма долгов составила порядка 5 млрд рублей. Среди компаний, которым задолжали находится «Сбербанк», с суммой на 1,6 млрд рублей, «Юникредит банк» с долгом в 1,41 млрд рублей, и чуть больше полумиллиона рублей комбинату необходимо отдать ВТБ.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что судебные приставы в Петербурге проверили пассажиров Пулково на наличие долгов перед вылетами и оказалось, что таковые имеются у 10 из 80 человек.