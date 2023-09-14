Задержаны члены ОПГ, похитившие петербуржцы из-за несуществующего долга в 700 тысяч рублей

В Санкт-Петербурге поймали членов организованной преступной группы (ОПГ), которые причастны к похищению человека и вымогательству. Злоумышленники требовали от жертвы погашение несуществующего долга.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, правоохранители задержали шестерых молодых людей и одну девушку в возрасте от 21 до 30 лет. Предполагается, что ОПГ создали два тридцатилетних горожанина.

Обыски по месту жительства злоумышленников прошли 4 сентября. В ходе мероприятий был найден пистолет, а также предметы с нацистской символикой и автомобиль Infinity, на котором еще в январе был похищен петербуржец. Троих подозреваемых допросили в качестве свидетелей и отпустили под обязательство о явке.

Инцидент произошел 12 января. Тогда банда преступников напала на свою жертву у дома по Дунайскому проспекту. Мужчина был оглушен и перевезен в Металлострой. Во время неприятного «путешествия» один из злоумышленников достал пистолет и начал угрожать похищенному с требованием выплатить несуществующий долг в размере 700 тысяч рублей.

Мужчину с применением насилия удерживали до тех пор, пока тот не согласился на условия похитителей. Было возбуждено уголовное дело по статье «Похищение, совершенное группой лиц». В настоящий момент расследование продолжается.

Примечательно, что троих фигурантов уже до этого судили по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Тогда все отделались условными сроками.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Северной столице настоятеля храма Иерофея отправили под домашний арест за попытку похищения человека.