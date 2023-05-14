В Петербурге настоятеля храма Иерофея отправили под домашний арест до 11 июля за попытку похищения человека
Суд отправил под домашний арест настоятеля храма Храма Иерофея за попытку похищения человека. Теперь мужчина будет находиться под наблюдением вплоть до 11 июля.
Решение о домашнем аресте священника принял Василеостровский районный суд Петербурга. Следствие установило, что экс-супруг возлюбленной прихожанки настоятеля угрожал ему разрушением карьеры и обнародованием сведений, порочащих честь и достоинство, на что мужчина принял ответные меры, после чего был задержан за попытку похищения человека. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.
Напомним, что, по версии следствия, служитель нашел человека, которого попросил похитить неприятеля за 60 тысяч рублей. После этого злоумышленник рассчитывал «достигнуть договоренности» с похищенным гражданином.
В результате настоятеля задержали 12 мая, а затем предъявили обвинение по статьям об организации похищения человека.
Мужчина будет находится под домашним арестом до 11 июля 2023 года. Злоумышленнику запрещено покидать место жительства в Ленобласти, а также общаться со свидетелями по делу и пользоваться интернетом.