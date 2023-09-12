В парке Сестрорецка нашли останки двух людей неизвестной давности

В Курортном районе Петербурга на территории одного из парков были обнаружены останки человека неизвестной давности.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в пятницу, 11 сентября, в полицию поступило сообщение о том, что на территории парка «Дубки» в г. Сестрорецк, при проведении земляных работы были обнаружены останки человека.

Останки направлены в морг для установления причины смерти.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Красносельском районе обнаружены хаотично лежащие на территории вертолетной площадки останки человека. Они направлены в морг для установления причины смерти. Утром 3 августа в полицию поступило сообщение об обнаружении человеческих костей и черепа в поселке Торики – вблизи вертолетной площадки и леса. Сотрудники полиции изъяли 11 жестяных банок из-под напитков, пустую бутылку водки и одежду трупа.