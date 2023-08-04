Разбросанные человеческие останки обнаружили на вертолетной площадке в поселке Торики

В Красносельском районе обнаружены хаотично лежащие на территории вертолетной площадки останки человека. Они направлены в морг для установления причины смерти.

Фото: скриншот Google Maps

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, утром 3 августа в полицию поступило сообщение об обнаружении человеческих костей и черепа в поселке Торики – вблизи вертолетной площадки и леса.

Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили останки, лежащие на расстоянии в 30-50 метров. Установить личность пока не представляется возможным. Сотрудники полиции изъяли 11 жестяных банок из-под напитков, пустую бутылку водки и одежду трупа.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о трупе мужчины в квартире, где было найдено большое количество наркотиков. По предварительным данным смерть могла наступить из-за передозировки запрещенными веществами.