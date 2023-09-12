Эксперт рассказал, почему необходимо строить площадку для автобусов на Заречной улице

На Парнасе продолжаются споры о необходимости строительства отстойно-разворотной площадки для автобуса на Заречной улице. Группа активистов считает, что нельзя рядом со сквером ставить автобусы. Однако он уже стоит там, хоть и не компактно, а вынужденно. Эксперты рассказали, почему необходимо строительство новой площадки и правомерно ли это.

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Политолог Дмитрий Солонников рассказал, что удивился вопросу о ее необходимости, ведь она есть там по плану. Ее запланировали во время проектирования развития города и сети транспортной инфраструктуры. По его словам, если специалисты ее проектировали, значит считали, что она нужна городу на Неве, сообщает Neva.Today.

Солонников считает, что это напоминает разговоры о строительстве мусороперерабатывающих заводов. По его мнению, они нужны, однако никто не соглашается строить в их районе.

Эксперт попросил объективно подходить к планам развития города. Он заявил, что жители знали о них, когда покупали там жилье, их уведомили, что здесь будет такая площадка, формировало и стоимость этих квартир. По его словам, несправедливо говорить, что следует оставить “наши кусты”.

Он добавил, что если был план построить объект логистической инфраструктуры, значит его надо строить и все.

Дмитрий Солонников категорично заявил, что нужно жить по тем правилам, которые изначально прописаны в развитии города. По его словам, это касается как жителей, так и представителей городской власти и коммерческих структур.