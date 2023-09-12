Экс-глава МИД Австрии Кнайсль переедет в Петербург

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль после проведенного лета под Рязанью приняла решение переехать в Петербург. Экс-чиновница планирует заняться центром G.O.R.K.I. Такими планами она поделилась на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Фото: Baltphoto

Карин Кнайсль в период с 2017 по 2019 год возглавляла МИД Австрии. В 2018 году она вышла замуж и одним из гостей на ее свадьбе стал президент Российской Федерации Владимир Путин сообщает ТАСС.

Напомним, что лето текущего года экс-глава австрийского МИД провела в деревне Петрушово в Касимовском районе Рязанской области.

Отметим, что на базе СПбГУ 30 марта она основала центр G.O.R.K.I. (The Geopolitical Observatory for Russia’s Key Issues), в котором объединила свой опыт и академический потенциал вуза.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что памятник универсанту, находящийся в настоящее время у корпуса СПБГУ, отправится на новое «место жительства». Более того, выяснилось, что права на объект не принадлежат вузу.