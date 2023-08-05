Известная статуя студента от СПБГУ может переехать к «Максидому»

Памятник универсанту, находящийся в настоящее время у корпуса СПБГУ, отправится на новое «место жительства». Более того, выяснилось, что права на объект не принадлежат вузу.

Фото: Санкт-Петербург.ру/Соня Кроневальд

Знаменитая статуя студента, который тянется к знаниям у здания Двенадцати коллегий, как оказалось, не имеет отношения к заведению. Владельцем объекта является гендиректор компании «Максидом» Александр Евневич, сообщает «МК в Питере». Его решением скульптура может перекочевать в новое место.

Возможность переезда памятника вполне реальна. Дело в том, что Евневич, который владеет группой компаний «Орими», еще в 2000-е годы оплатил изготовление и установку статуи. Теперь рассматривается переезд объекта с территории университета к «Максидому» на Уральской улице.

В настоящее время все остальные детали уточняются. Окончательное решение пока не принято.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что памятник универсанту «Крылатый гений» задумали перенести еще в начале июля. Вместо этой скульптуры у главного входа в СПбГУ планировали разместить монумент, посвященный министру народного просвещения Российской империи Сергею Уварову.