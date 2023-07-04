Памятник универсанту «Крылатый гений» в Петербурге перенесут

У главного входа в СПбГУ вместо «Крылатого гения» установят новую скульптуру. Она будет посвящена министру Сергею Уварову.

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В Петербурге на месте памятника универсанту «Крылатый гений» хотят установить скульптуру Сергею Уварову, министру народного просвещения Российской империи. Об этом сообщает «МК в Питере».

Напомним, «Крылатый гений» установлен напротив входа в главных корпус Санкт-Петербургского государственного университета. Теперь же объект перенесут во двор здания Двенадцати коллегий.

Установить памятник Сергею Уварову у входа предложила коллегия почетных профессоров университета. Ведь фигура министра является важной для учебного заведения — в 1819 году он инициировал преобразовать главный педагогический институт в Императорский Санкт-Петербургский университет.

Кроме того, почетные преподаватели порекомендовали в конце Менделеевской линии создать памятник и Дмитрию Менделееву, который являлся выпускником ВУЗа и его профессором. Члены Ученого совета СПбГУ такую такое предложение.