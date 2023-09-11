В городе на Неве стартовали испытания станции для наблюдения за БПЛА
В Санкт-Петербурге начались испытания наземной станции, позволяющей наблюдать за беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).
Генеральный директор АО «Навигатор» Сергей Бабуров пояснил, что тестирование работы объекта специалисты могут завершить в конце 2023 года. Сейчас идет проверка отладки ПО и работы всей аппаратуры, сообщает «МК в Питере».
Отмечается, что точные сроки установки станции пока не названы. Они будут зависеть от скорости развития городской инфраструктуры в сфере полетов коммерческих дронов.
Известно, что станции автоматического мониторинга за беспилотниками работают по принципу вторичной радиолокации. Для функционирования аппарату необходим программно-аппаратный комплекс «борт-земля». При этом станция может зафиксировать только те дроны, в которых есть транспондеры.
Предполагается, что автономная станция слежения за БПЛА поможет собрать статистические сведения, которые помогут повысить безопасность полетов.
Напомним, что в Северной столице действует запрет на использование дронов и гидроциклов. Ранее он был продлен до конца сентября.