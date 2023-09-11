В новом сквере Гатчинского района поселились молодые яблони и саженцы сирени

На территории «Сквера Ритингов» в Дружногорском поселения Гатчинского района появились молодые деревни и кустарники. В новый дом растения перенесли Дипломанты Президентской программы.

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Известно, что проект по благоустройству сквера создали еще в прошлом году. После этого деревья посадили в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», сообщает IVBG.

Отмечается, что высадкой растений занимались выпускники Президентской программы подготовки управленческих кадров Ленобласти, а также руководство СПбГУ экономического университета, представители Президентской программы из Санкт-Петербурга и ученики МБОУ «Дружногогорская СОШ», — они же члены Молодежного совета.

Уточняется, что программа подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства появилась 21 год назад. В общей сложности уже обучили больше 650 специалистов.