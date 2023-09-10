В Ковдоре хитрец два дня выносил алкоголь из магазина на глазах у продавцов

В Ковдоре злодей два дня подряд выносил из магазина спиртные напитки и не оплачивал их. Продавцы это замечали, но когда просили оплатить, грабитель их игнорировал.

Фото: Baltphoto/ Рафаэль Карапетян

Злоумышленника все же задержали и доставили в отдел полиции. Это оказался 41-летний местный житель. Ранее он уже был судим, сообщает «МК в Мурманске».

Нарушитель признался в содеянном. Он поделился, что очень хотел выпить спиртное, но у него не было денег.

Возбуждено уголовное дело по статье за грабеж. Подозреваемого мужчину отпустили под подписку о невыезде.

Ранее Санк-Петербург.ру сообщал о том, что горе грабитель рецидивист напал на мужчину и похитил у него имущества на баснословные 1500 рублей. Подозреваемый был оперативно задержан и доставлен в отделение полиции. Им оказался безработный 35-летний гражданин РФ. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (Грабеж, с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия).