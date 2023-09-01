В Петербурге неизвестные распылили аэрозольный баллончик и похитили у мужчины иностранную валюту

Несколько неизвестных распылили в лицо потерпевшего аэрозольный газовый баллончик, после чего похитили у него 800 долларов. На данный момент правоохранители ведут поиск грабителей.

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Как стало известно Санкт-Петебург.ру, ранним утром 31 августа поступило сообщение, что на Лиговском проспекте трое неизвестных устроили разбойное нападение. Потерпевший мужчина сообщил, что злоумышленники распылили в область лица аэрозольный газовый баллончик и похитили у него 800 долларов США.

Сотрудники полиции просмотрели камеры видеонаблюдения и сделали ориентировку на злоумышленников. По их данным, все трое человек являются молодыми людьми в возрасте от 18 до 21 года. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге была задержана подозревая в деле о хищении капсулы с мощами святого.