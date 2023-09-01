В Петербурге могут подняться взносы на капремонт в 4 раза

Взносы на капитальный ремонт в Северной столицы могут увеличиться в 4 раза в 2024 году. На данный момент глава жилищного комитета Олег Зотов отметил, что ситуация на рынке сейчас непростая. Поэтому уверенности в повышении цен нет.

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В Петербурге могут повыситься взносы на капитальный ремонт. Глава жилищного комитета Петербурге Олег Зотов считает, что они могут увеличиться на 38 рублей, то есть в 4 раза.

На данный момент нет уверенности, что повышение данного взноса точно произойдет. Если властям Петербурга и удастся собрать необходимую сумму, то потратить данные средства они не смогут. Причиной является серьезная нехватка подрядчиков, пишет КП.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что власти Северной столицы планируют взять федеральный займ на 14 миллиардов рублей для реализации инфраструктурных проектов.