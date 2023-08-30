Власти Петербурга займут более 14 миллиардов рублей для развития инфраструктуры

Власти Петербурга намерены взять из федерального бюджета займы на сумму в 14.47 миллиарда рублей. Данные средства планируется пусть на реализацию инфраструктурных проектов.

Фото: Санкт-Петербург.ру/Соня Кроневальд

Среди инфраструктурных проектов, на которые смольный запросил деньги, называются строительство Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД). Также строительство развязки между Западным скоростным диаметром и Витебским проспектом.

Кроме того, федеральный займ должен покрыть часть расходов на обновление трамвайных вагонов. Согласно планам, город планирует заменить 169 вагонов.

Третьим проектом является сооружение развязки с ЗСД в районе Шкиперского протока на Васильевском острове. Также власти планируют привлечь займы на строительство петербургского метрополитена в 2024-2025 годах.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Северной столице планируется восстановить более 250 километров дорог до конца 2023 года.