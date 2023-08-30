Власти Петербурга займут более 14 миллиардов рублей для развития инфраструктуры
Власти Петербурга намерены взять из федерального бюджета займы на сумму в 14.47 миллиарда рублей. Данные средства планируется пусть на реализацию инфраструктурных проектов.
Среди инфраструктурных проектов, на которые смольный запросил деньги, называются строительство Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД). Также строительство развязки между Западным скоростным диаметром и Витебским проспектом.
Кроме того, федеральный займ должен покрыть часть расходов на обновление трамвайных вагонов. Согласно планам, город планирует заменить 169 вагонов.
Третьим проектом является сооружение развязки с ЗСД в районе Шкиперского протока на Васильевском острове. Также власти планируют привлечь займы на строительство петербургского метрополитена в 2024-2025 годах.
Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Северной столице планируется восстановить более 250 километров дорог до конца 2023 года.