В ЗакСе Петербурга о сроках «пересадки» депутатов на отечественные автомобили

Президент России Владимир Путин заявил о том, что российские чиновники должны пользоваться отечественными автомобилями. В петербургском Законодательном собрании поддерживают данную меру. Однако реализовать ее парламентарии Северной столицы смогут не ранее 2024 года.

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Только в следующем году в Петербурге начнется производство автомобилей российского бренда. Тогда же депутаты городского парламента начнут использовать данные авто, написал председатель ЗакСа Александр Бельский в своем Telegram-канале.

Он согласился с предложением президента и отметил, что в темпы развития автомобильной промышленности в стране растут, поэтому препятствий для реализации данной инициативы нет. Тем более отечественные авто отвечают всем современным требованиям. В качестве примера он привел презентованную в рамках ПМЭФ модель автомобиля Lada.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о старте продаж российского кроссовера Lada X-Cross 5 до конца текущего года.