Названы сроки начала продаж Lada X-Cross 5 в Петербурге

Продажи российского кроссовера Lada X-Cross 5 могут стартовать уже до конца года. О стоимости автомобиля пока не сообщается, так как она будет зависеть от курса американской и китайской валюты.

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Купить новую модель Lada петербуржцы смогут в четвертом квартале 2023 года. АвтоВАЗ стремится реализовать данную партию в текущем году, ведь на нее уже есть оптовые покупатели. Интересуются моделью и в Смольном, рассказал в интервью ТАСС глава российского автоконцерна Максим Соколов.

Напомним, Lada X-Cross 5 является копией китайского автомобиля модели FAW Bestune T7. Новое авто собирается на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что завод японского автопроизводителя Nissan в Северной столице перешел во владение АвтоВАЗа и сменил название на «Лада Санкт-Петербург».