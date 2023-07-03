Бывший завод Nissan в Петербурге окончательно превратился в «Лада Санкт-Петербург»

В Петербурге бывший завод Nissan, который перешел во владение «АвтоВАЗа», официально превратился в «Лада Санкт-Петербург».

Фото: Telegram-канал Кирилла Полякова

Данные о новом имени появилась в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ). Также информацию подтвердили в самом «АвтоВАЗе», сообщают РИА Новости.

Официально предприятие получило новое имя 29 июня. К этому времени «АвтоВАЗ» уже завершил все необходимые действия в юридическом поле.

Напомним, что «АвтоВАЗ» закрыл сделку по приобретению активов Nissan у ФГУП «НАМИ» еще в начале февраля. Тогда все 99% ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус», включая и предприятие в Санкт-Петербурге, перешли во владение компании. Также, по условиям сделки, Nissan в течение шести лет может выкупить обратно все активы.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в июне специалисты запустили производство отечественных автомобилей на месте бывшего завода японского производителя машин Nissan. Первыми начали создаваться модели под брендом Lada в сегментах как C и D.