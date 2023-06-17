«Вместо Nissan будет Lada»: В Петербурге запустили производство машин

Новые машины российского производства появятся в Петербурге под брендом Lada. В Северной столице запустили производство автомобилей на площадке бывшего завода Nissan.

Телеграм-канал Кирилла Полякова

В Петербурге на месте бывшего завода японского производителя машин Nissan запустили производство отечественных автомобилей. Об этом в своем телеграм-канале сообщил вице-губернатор Кирилл Поляков.

Теперь здание относится к АвтоВАЗ. Российская компания на новой площадке уже начала производить модели под брендом Lada, в таких сегментах как C и D.

Первым автомобилем серийного производства стал кроссовер LADA X-Cross 5. Специалисты из нашей страны создали его при сотрудничестве с одним из новых восточных партнеров.

Ожидается, что с 2024 года «ЛАДА Санкт-Петербург» начнет локализацию производства. Это произойдет с привлечением поставщиков из Северной столицы и области.

Поляков уверен, что теперь качество производства машин в Петербурге выйдет на новый уровень.