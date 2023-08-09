Облачность, возможны грозы: петербуржцам рассказали о типичной для Петербурга погоде

В среду, 9 августа, в Санкт-Петербурге ожидается облачность и местами грозы, но в целом погода будет теплой и без существенных осадков.

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Метеорологическая ситуация в городе будет формироваться под влиянием гребня антициклона. На востоке ожидается атмосферный фронт. В связи с этим петербуржцам не стоит надеяться на солнечную и ясную погоду, сообщает ведущий метеоролог центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Согласно его прогнозу, в Петербурге будет облачно, но довольно сухо. Местами могут пройти кратковременные дожди, а в некоторых районах возможны грозы. В городе температура воздуха прогреется до +23-25 градусов, а в Ленинградской области – до +21-26 градусов.

Ветер будет юго-западный 2-7 м/с, а атмосферное давление – 761 мм. рт. ст., что близко к норме. В четверг, 10 августа, осадков не ожидается, а температура достигнет +24-26 градусов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о наступлении похолодания после жары, которая наблюдалась в городе в понедельник, 7 августа.