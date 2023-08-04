Все еще на периферии циклона: Петербург ожидают грозы и ливни

Циклон, на периферии которого находится Северная столица, продолжает провоцировать в регионе облачность, дожди и грозы. Однако в целом погода в пятницу, 4 августа, ожидается довольно теплая.

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В последний рабочий день недели температура воздуха в Петербурге составит от +22° до +24°. В Ленинградской области будет еще теплее – до +26°. Ветер ожидается сильный, но юго-западный, 4 м/с. Однако в случае грозы он станет порывистым, сообщает ведущий метеоролог центра погоды «Фобос» Михаил Леус в Telegram-канале.

Атмосферное давление начнет постепенно расти до 754 мм рт. ст. ниже нормы. В субботу, 5 августа, температура воздуха в Петербурге составит +23-25°.

В Ленобласти прогнозируется облачность с прояснениями и кратковременными дождями. Однако местами там также пройдут ливни и грозы.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о жаркой погоде в воскресенье, 6 августа. Температура воздуха в этот день может достигнуть +34°.