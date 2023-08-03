Метеорологи обещают петербуржцам жару до +34 градусов в конце недели

В начале августа лето снова вернулось в Санкт-Петербург. В воскресенье, 6 августа, температура воздуха в городе может подняться до +34°.

Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

В четверг, 3 августа, Северная столица окажется на пути холодного атмосферного фронта из-за циклона. Он может принести в город облачность, дожди и грозы, сократив количество солнечного тепла. Температура воздуха составит +22-24°, сообщает ведущий метеоролог центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

В пятницу, 4 августа, воздух прогреется до +21-23°, а далее температура будет стремительно подниматься. В субботу, 5 августа, петербуржцам стоит ожидать +24°, а уже в воскресенье жара достигнет +34° на фоне теплого циклона из Средиземноморья

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о грозах и ливнях в Петербурге в первую неделю августа.