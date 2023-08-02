Спасатели предупредили петербуржцев о ливнях и грозах со 2 по 3 августа

С вечера среды в Петербурге установится не самая благоприятная для прогулок погода. Спасатели предупредили горожан, в какие часы из дома лишний раз лучше не выходить.

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В пресс-службе МЧС по Петербургу сообщили, что вечером 2 августа в городе на Неве начнутся ливни, в некоторых районах могут встречаться грозы. В связи с этим пикники и прогулки рекомендуется отложить до лучших времен.

Так, согласно информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», непогода настигнет петербуржцев 2 августа. Дожди будут поливать город на протяжении всей второй половины дня, местами прогремит гром.

Ситуация несильно изменится 3 августа. Ливни и грозы ожидаются на протяжении всего дня.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Северной столице на пару дней установится «желтый» уровень погодной опасности.