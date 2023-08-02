Грозы и дожди создадут в Северной столице «желтый» уровень опасности на несколько дней

В Санкт-Петербурге временно объявили повышенный уровень опасности. Погоду на территории региона испортят грозы.

Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

В пресс-службе Смольного предупредили, что, согласно данным Росгидрометцентра, с 18 часов среды, 2 августа, до шести утра 4 августа в городе на Неве будет действовать «желтый» уровень погодной опасности. Причина, по которой горожанам рекомендуют соблюдать повышенную осторожность, — дожди и грозы.

Напомним, что «желтый» является вторым уровнем, который означает потенциально опасную погоду.

В связи с ухудшением погодных условий правительство попросило горожан быть предусмотрительными и внимательными, а также по возможности воздержаться от использования автотранспорта. Пешеходам также нужно помнить об осторожности.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что 2 августа на территории Культурной столицы потеплеет до +27 градусов.