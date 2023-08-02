В некоторых районах Петербурга 2 августа из-за атлантического циклона прогремят грозы

В Северной столице снова очень тепло, но местами местным жителям не удастся избежать гроз.

Фото: Санкт-Петербург.ру/Соня Кроневальд

В своих социальных сетях ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что 2 августа метеорологические условия в Петербурге будут сформированы под влиянием передней части атлантического циклона. Из-за этого ожидается облачная с прояснениями погода, а уже во второй половине дня пройдут кратковременные дожди, по некоторым районам даже с грозами.

Температура воздуха составит от +25 до +27 градусов, по области столбик термометра может дорасти до +28 градусов. Ветер вернется юго-восточный со скоростью от 4 до 9 м/с, при грозе его порывы усилятся.

Атмосферное давление застынет на одной отметки и составит около 753 мм рт. ст., что ниже нормы. В четверг снова пройдут дожди с грозами, по региону похолодает до +24 градусов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что последний месяц лета стартовал с достаточно высокими температурами.