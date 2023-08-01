В первый день августа на территории Петербурга все еще по-летнему тепло

Стартовал последний летний месяц, а на территории Северной столицы все еще достаточно тепло, греет солнышко. Вероятность дождей 1 августа крайне мала, уверяют синоптики.

Фото: Санкт-Петербург.ру/Соня Кроневальд

Во вторник Санкт-Петербург окажется под влиянием теплого сектора выходящего на Скандинавию атлантического циклона, рассказал в своих социальных сетях ведущий специалисты центра погоды «Фобос» Михаил Леус. В такой ситуации на территории региона ожидается переменная облачность, но, очень вероятно, без дождей.

Температура воздуха составит от +25 до +27 градусов, по области местами воздух может прогреться до +28 градусов. Ветер при этом ожидается юго-восточный со скоростью 4–9 м/с. Атмосферное давление упадет до 754 мм рт. ст., что ниже нормы.

В среду во второй половине дня все-таки пройдут кратковременные грозовые дожди, но температура все равно будет держаться в районе +27 градусов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что июль в городе на Неве завершился дождями.