«Июль закончится дождями»: метеоролог Леус о погоде в Петербурге

В последний день июля петербуржцев ожидают грозы и дожди. При этом температура воздуха прогреется до + 26°.

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Влияние на погоду в Санкт-Петербурге в понедельник, 31 июля, будет оказывать атмосферный фронт, который приближается к городу с юго-запада. Из-за этого во второй половине дня в Северной столице могут пройти кратковременные дожди, а местами и грозы, сообщает ведущий метеоролог центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Температура воздуха составит +24-26°. Ветер южный 3-8 м/c. Атмосферное давление незначительно упадет и будет ниже нормы, составив 754 мм рт. ст. В Ленинградской области погода также будет очень теплой – от +22° до +27°. Начало августа синоптик прогнозирует теплое и без осадков.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о кратковременных дождях на День ВМФ в городе на Неве, в связи с чем горожанам, кто планировал гулять в праздник, рекомендовали не забывать зонты.