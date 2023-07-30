На День ВМФ в Петербурге ожидаются кратковременные дожди

В целом погода на День ВМФ в Санкт-Петербурге будет теплой, но горожанам стоит взять с собой зонтики, потому что после полудня могут пройти кратковременные осадки.

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В воскресенье, 30 июля, Санкт-Петербург находится на южной периферии циклона, поэтому погода в регионе обещает быть облачной с прояснениями. Температура воздуха в городе днем прогреется до +22-24°, а в области — до +20-25°, сообщил ведущий метеоролог центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Серьезных осадков ожидать не стоит, но небольшие дожди все же пройдут. Вероятнее всего, это случится после полудня и в северных районах. Ветер западный 4-9 м/с, а атмосферное давление ниже нормы – 755 мм рт. ст.

Ранее Санкт-Петербург.ру передавал прогноз главного синоптика Северной столицы Александра Колесова о том, что в День ВМФ погода будет не такой теплой, как ожидалось ранее.