«Не так тепло, как планировали»: главный синоптик Петербурга Колесов о погоде на День ВМФ

Погода вносит свои коррективы даже в праздничные дни. На День ВМФ в Петербурге будет не так тепло, как ранее прогнозировали синоптики, поэтому горожанам посоветовали взять с собой зонтики.

Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

На большей части Европейской территории России погода в последние дни была неустойчивой. Не исключением стал и Санкт-Петербург. Причиной изменений оказался циклон, который в пятницу. 28 июля, накрыл и Северную столицу. Он же внес коррективы в погоду на ближайшие дни, сообщил главный синоптик города Александр Колесов в своем Telegram-канале.

В воскресенье, 30 июля, на День ВМФ, будет менее тепло, чем планировалось ранее, но в целом погода должна быть хорошей. Однако, по словам Колесова, выходя из дома, петербуржцам стоит взять с собой зонтики, потому что возможны кратковременные дожди. Правда, днем они могут прекратиться.

Ранее Санкт-Петербург.ру передавал предупреждение МЧС по Петербургу о сильных осадках в пятницу, 28 июля.