Не забудьте зонтик – в Петербург пришли сильные дожди

В пятницу, 28 июля, Санкт-Петербург накроют сильные дожди. Петербуржцам стоит одеваться теплее, ведь в город пришло похолодание.

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Утром и днем Северную столицу накроют осадки, и местами они будут очень сильными, предупреждает Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу в официальном Telegram-канале.

Тем временем ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщает о похолодании до +17, хотя в течение дня температура воздуха в Петербурге может прогреться до +19.

В целом погода будет облачная, ветер – западный и достигнет 10 м/c. Атмосферное давление незначительно упадет, составив 750 мм. рт. ст. Такая погода связана с холодной частью циклона с центром под Карелией. В субботу петербуржцев ждут грозы и кратковременные дожди.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что сильные дожди могут обойти Северную столицу стороной, несмотря на циклон.