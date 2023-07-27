Метеоролог Леус: Петербург на периферии циклона, но сильные дожди обойдут город стороной

В четверг, 27 июля, на Санкт-Петербург будет влиять холодный циклон, который ранее стал причиной дождей в Европейской части России. Однако Северную столицу ливни не ждут – только кратковременные дожди

Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Петербуржцам стоит ожидать облачную погоду с прояснениями и небольшими осадками. Температура поднимется не выше +22°, атмосферное давление будет ниже нормы и вырастет до 753 мм рт. ст. Ветер ожидается западный 3-8 м/с, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

При этом главный синоптик Петербурга Александр Колесов отметил, что в среду, 26 июля, над городом наблюдался атмосферный фронт, и солнце так и не появилось. До этого отсутствие солнца фиксировалось 3 апреля. Получается, что, хотя бы на 1 час петербуржцы видели солнечный свет на протяжении 113 дней, и данный период является самым большим на протяжении последних 23 лет.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге приток солнечного света в городе будет снижен, а горожан ожидает пасмурная погода.