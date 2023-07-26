В Петербурге 26 июля снова пасмурно, прохладно и дождливо

Тепло не задержалось в Петербурге надолго. В среду к горожанам вернулась пасмурная погода.

Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Из-за периферии активного волнового циклона, ворвавшегося с юга в центр Европейской России, на территории Северной столицы 26 июля будет достаточно прохладно. В течение дня ожидается преимущественно облачная погода и дожди, приток солнечного тепла будет ограничен, сообщил в своих социальных сетях ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Температура воздуха составит от +19 до +21 градуса, по области местами столбик термометра может упасть до +17 градусов. Ветер при этом вернется юго-западный со скоростью 4–9 м/с. Атмосферное давление немного вырастет и составит 749 мм рт. ст., что ниже нормы.

В четверг местами снова пройдет небольшой дождь, станет чуть теплее.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что последние дни июля отметятся жарой в +30 градусов.